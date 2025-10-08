НБУ начал поднимать курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 9 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 9 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4024 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).

Официальный курс евро составляет 48,1386 гривен за 1 евро (-0,04 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 8 октября.

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 8 октября вырос на 8 копеек до 41,58 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 12 копеек – до 48,59 гривен.