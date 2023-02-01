НБУ на початку 2023 року зберіг високі обсяги продажу валюти із резервів

Таким чином НБУ трохи скоротив продаж валюти на міжбанку в порівнянні з груднем 2022 року, коли центробанк продав 3 163,5 млн доларів.

Обсяг, як і раніше, перевищує 3 млрд доларів, як і влітку 2022 року, коли спостерігався найбільший дефіцит валюти.

Однак у НБУ зазначають, що продаж НБУ на міжбанку повністю покривається за рахунок міжнародної допомоги. Більше того, за результатами січня очікується зростання міжнародних резервів до 30 млрд доларів, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.