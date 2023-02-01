НБУ в начале 2023 года сохранил высокие объемы продажи валюты из резервов

Таким образом, НБУ немного сократил продажу валюты на межбанке по сравнению с декабрем 2022 года, когда центробанк продал 3 163,5 млн долларов.

Объем по-прежнему превышает 3 млрд долларов, как и летом 2022 года, когда наблюдался самый большой дефицит валюты.

Однако в НБУ отмечают, что продажи НБУ на межбанке полностью покрываются за счет международной помощи. Более того, по результатам января ожидается рост международных резервов до 30 млрд долларов, сообщил замглавы НБУ Юрий Гелетий.