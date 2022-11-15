UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ не планує включати "друкарський верстат" у 2023 році для підтримки держбюджету, - Ніколайчук

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Безперечним позитивом держбюджету України на 2023 рік є те, що він передбачає відмову від емісійного фінансування Національним банком.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"На нашу думку, спільні зусилля Міністерства фінансів, Національного банку та інших органів влади дозволять реалізувати цей амбітний план за рахунок залучення зовнішніх ресурсів та відновлення внутрішнього боргового ринку", - сказав він.

При цьому Ніколайчук зазначив, що бюджет наступного року - це бюджет військового часу. "Зрозуміло, що він базується на макроекономічному прогнозі, який характеризується досить високим рівнем невизначеності. Також оцінки доходів і витрат, які потрібно буде проводити, теж є об'єктом величезної невизначеності", - сказав він.

Заступник голови НБУ припускає, що наступного року потрібно буде вносити низку коректив до цього бюджету. Водночас на позапланові емісії чекати не потрібно. "Це точно не планується затвердженим парламентом бюджетом і не передбачається з огляду на експертні дискусії, які зараз ведуться в рамках переговорів із МВФ на рівні Національного банку та Міністерства фінансів", - розповів Ніколайчук.

Нагадаємо, НБУ з початку 2022 року профінансував дефіцит держбюджету на 355 млрд гривень за рахунок емісії гривні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниДержбюджет