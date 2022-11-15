НБУ не планирует включать "печатный станок" в 2023 году для поддержки госбюджета, - Николайчук

Несомненным позитивом госбюджета Украины на 2023 год является то, что он предусматривает отказ от эмиссионного финансирования Национальным банком.

"По нашему мнению, совместные усилия Министерства финансов, Национального банка, других органов власти позволят реализовать этот амбициозный план за счет привлечения внешних ресурсов и восстановления внутреннего долгового рынка", - сказал он.

При этом Николайчук отметил, бюджет в следующем году - это бюджет военного времени. "Понятно, что он базируется на макроэкономическом прогнозе, характеризующемся достаточно высоким уровнем неопределенности. Так же оценки доходов и расходов, которые нужно будет проводить, тоже являются объектом огромной неопределенности", - сказал он.

Замглавы НБУ предполагает, что в следующем году нужно будет вносить ряд корректив в этот бюджет. В то же время внеплановых эмиссий ждать не нужно. "Это точно не планируется утвержденным парламентом бюджетом и не предусматривается, учитывая экспертные дискуссии, которые сейчас ведутся в рамках переговоров с МВФ на уровне Национального банка и Министерства финансов", - рассказал Николайчук.