RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ не планирует включать "печатный станок" в 2023 году для поддержки госбюджета, - Николайчук

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Несомненным позитивом госбюджета Украины на 2023 год является то, что он предусматривает отказ от эмиссионного финансирования Национальным банком.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина.

"По нашему мнению, совместные усилия Министерства финансов, Национального банка, других органов власти позволят реализовать этот амбициозный план за счет привлечения внешних ресурсов и восстановления внутреннего долгового рынка", - сказал он.

При этом Николайчук отметил, бюджет в следующем году - это бюджет военного времени. "Понятно, что он базируется на макроэкономическом прогнозе, характеризующемся достаточно высоким уровнем неопределенности. Так же оценки доходов и расходов, которые нужно будет проводить, тоже являются объектом огромной неопределенности", - сказал он.

Замглавы НБУ предполагает, что в следующем году нужно будет вносить ряд корректив в этот бюджет. В то же время внеплановых эмиссий ждать не нужно. "Это точно не планируется утвержденным парламентом бюджетом и не предусматривается, учитывая экспертные дискуссии, которые сейчас ведутся в рамках переговоров с МВФ на уровне Национального банка и Министерства финансов", - рассказал Николайчук.

Напомним, НБУ с начала 2022 года профинансировал дефицит госбюджета на 355 млрд гривен за счет эмиссии гривны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныГосбюджет