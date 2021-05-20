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НБУ планирует снять все ограничения на движение капитала

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Украина, Четверг 20 мая 2021 14:44
НБУ планирует снять все ограничения на движение капитала Фото: НБУ продолжит валютную либерализацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) планирует снять все ограничения на движение капитала. Соответствующий пункт содержится в новой стратегии НБУ до 2025 года.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время презентации стратегии, которая транслировалась на канале НБУ в Youtube.

"Будут сняты последние ограничения по свободному движению капитала", - сказал он.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в январе 2021 года продолжил валютную либерализацию и отменил ряд ограничений.

Отметим, в феврале 2021 года НБУ увеличил е-лимит для ряда валютных операций физических лиц - до 200 тыс. евро.

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