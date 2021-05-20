ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ планує зняти всі обмеження на рух капіталу

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 травня 2021 14:44
НБУ планує зняти всі обмеження на рух капіталу Фото: НБУ продовжить валютну лібералізацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) планує зняти всі обмеження на рух капіталу. Відповідний пункт міститься у новій Стратегії НБУ до 2025 року.

Про це сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан під час презентації стратегії, яка транслювалася на каналі НБУ в Youtube.

"Будуть зняті останні обмеження щодо вільного руху капіталу", - сказав він.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у січні 2021 року продовжив валютну лібералізацію та скасував низку обмежень.

Відзначимо, у лютому 2021 року НБУ збільшив е-ліміт для низки валютних операцій фізичних осіб - до 200 тис. євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Національний банк України банки валюта
NEWS
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
DAILY
Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют