ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ продолжил валютную либерализацию: что разрешили населению

Киев, Четверг 04 февраля 2021 17:47
НБУ продолжил валютную либерализацию: что разрешили населению
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Положительная ситуация на валютном рынке создает предпосылки для постепенной либерализации валютного регулирования. Национальный банк Украины (НБУ) сделал очередной шаг в этом направлении.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ вдвое увеличил е-лимит для ряда валютных операций физических лиц - до 200 тыс. евро.

Среди таких операций:

  • осуществление инвестиций за границу;
  • размещение средств на иностранных счетах;
  • перевод средств по договору страхования жизни;
  • предоставление займа нерезидентам.

"По оценкам НБУ, указанное решение в направлении валютной либерализации не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, в том числе учитывая, что физические лица уже больше года имеют возможность свободно приобретать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований. В 2020 году физические лица в пределах e-лимита перечислили за рубеж около 274 млн евро. Эта сумма меньше, чем среднедневной объем торгов на межбанковском валютном рынке", - отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в январе 2021 года продолжил валютную либерализацию и отменил ряд ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Национальный банк Украинывалютный рынок

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь