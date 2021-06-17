НБУ планирует снять лимит на использование средств для негласных следственных действий ГБР

Национальный банк Украины (НБУ) планирует внести ряд изменений в порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине. Документ вынесен на общественное обсуждение в течение месяца.

В частности, НБУ предлагает не распространять ограничения на наличные расчеты (в размере 50 тыс. грн) на использование наличных средств фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий, созданного во исполнение закона "О Государственном бюро расследований". Такое предложение поступило от Государственного бюро расследований.

Сейчас лимит в 50 тысяч гривен не распространяются на использование наличных средств из фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий, созданного во исполнение закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".