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НБУ планирует снять лимит на использование средств для негласных следственных действий ГБР

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) планирует внести ряд изменений в порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине. Документ вынесен на общественное обсуждение в течение месяца.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, НБУ предлагает не распространять ограничения на наличные расчеты (в размере 50 тыс. грн) на использование наличных средств фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий, созданного во исполнение закона "О Государственном бюро расследований". Такое предложение поступило от Государственного бюро расследований.

Сейчас лимит в 50 тысяч гривен не распространяются на использование наличных средств из фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий, созданного во исполнение закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что финансирование Государственного бюро расследований в 2021 году будет увеличено в связи с тем, что это сравнительно молодой коррупционный орган. Сейчас бюро необходимы средства, для обеспечения техникой и сотрудниками.

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