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НБУ планує зняти ліміт на використання коштів для негласних слідчих дій ДБР

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) планує внести низку змін до порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Документ винесений на громадське обговорення протягом місяця.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, НБУ пропонує: не поширювати обмеження на готівкові розрахунки (у розмірі 50 тис. грн) на використання готівкових коштів фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання закону "Про Державне бюро розслідувань". Така пропозиція надійшла від Державного бюро розслідувань.

Зараз ліміт у 50 тисяч гривень не поширюються на використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що фінансування Державного бюро розслідувань у 2021 році буде збільшено у зв'язку з тим, що це порівняно молодий корупційний орган. Зараз бюро необхідні кошти, для забезпечення технікою та співробітниками.

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