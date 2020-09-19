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В Минфине объяснили увеличение расходов на деятельность ГБР

Киев, Суббота 19 сентября 2020 20:31
В Минфине объяснили увеличение расходов на деятельность ГБР
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Финансирование Государственного бюро расследований будет увеличено в следующем году в связи с тем, что это сравнительно молодой коррупционный орган. Сейчас бюро необходимы средства для обеспечения техникой и сотрудниками.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам министра, правительство индексирует на уровень инфляции те вещи, которые "действительно необходимы".

"ГБР - орган, который был создан достаточно недавно. У них нет абсолютно ни обеспечения компьютерной техникой, ни не набрано достаточное количество людей. То есть это вопрос чисто технический", - пояснил он.

Напомним, ранее Марченко объяснял, почему правительство решило в государственном бюджете на 2020 год увеличить на 40% расходы на Офис президента Украины.

Отметим, 18 сентября правительство представило в Верховной раде государственный бюджет на 2020 год; РБК-Украина рассказывало о его основных показателях.

Кроме того, экономисты назвали раздутым проект госбюджета на 2020 год, который представил Кабинет министров.

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Новости Украины Финансы Министерство финансов УкраинырасходыГБРГосбюджет
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