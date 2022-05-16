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НБУ планирует смягчить валютные ограничения и отказаться от фиксированного курса гривны

Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк планирует смягчить некоторые валютные ограничения, введенные с первого дня войны. Кроме того, НБУ может отказаться от фиксированного курса на уровне 29,25 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НБУ Кирилла Шевченко изданию The Asahi Shimbun.

"Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться к режиму плавающего обменного курса", - сказал он.

По его словам, такой шаг принесет больше стабильности на валютный рынок.

Как напомнил Шевченко, для решения проблемы девальвации гривны в начале войны НБУ предпринял ряд шагов. "Один из них - фиксированный обменный курс. Отклонение рыночного курса от официального действительно очень незначительное", - сообщил он.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Рыночный курс сейчас составляет около 33-35 гривен за доллар.

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Национальный банк Украины