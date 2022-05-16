НБУ планує пом'якшити валютні обмеження і відмовитися від фіксованого курсу гривні

"Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу", - сказав він.

За його словами, такий крок принесе більше стабільності на валютний ринок.

Як нагадав Шевченко, для вирішення проблеми девальвації гривні на початку війни НБУ зробив ряд кроків. "Один з них - фіксований обмінний курс. Відхилення ринкового курсу від офіційного дійсно дуже незначне", - повідомив він.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Ринковий курс зараз становить близько 33-35 гривень за долар.