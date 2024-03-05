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НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

Фото: курс долара виріс на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3943 грн за 1 долар (+0,0808 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,6463 гривень за 1 євро (+0,1030 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 38,39-38,42 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 38,60 грн/долар.

Валютні заощадження

За даними НБУ, українці в лютому скоротили купівлю доларів у банках до 824,5 млн доларів.

Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25,3%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

Іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, ця сума досягла 120 млрд доларів.

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