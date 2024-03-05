НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

Официальный курс на 6 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,3943 гривен за 1 доллар (+0,0808 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,6463 гривен за 1 евро (+0,1030 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 38,39-38,42 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,60 грн/доллар.

Валютные сбережения

По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 824,5 млн долларов.

Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.