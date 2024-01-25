НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

Офіційний курс на 26 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5825 грн за 1 долар (+0,0573 грн).

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Курс євро становитиме 40,9161 гривень за 1 євро (+0,0324 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 9 копійок до 37,57-37,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс продажу зріс на 10 копійок до 38,30 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, зараз ми спостерігаємо досить спокійний ринок та зміцнення національної валюти.

За його прогнозом курс долара може впасти на міжбанку до 37 гривень завдяки виділенню Україні західної фінансової допомоги. "У разі позивних новин про фінансову підтримку з боку країн-членів Європейського Союзу та США шанс побачити курс у 36,50-37,00 грн/долар зростає", - вважає Курінний.

У той же час Національний банк України очікує, що міжнародні партнери нададуть у 2024 році допомогу на 37 млрд доларів. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, гроші почнуть надходити "найближчими місяцями".