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НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

Україна, Вівторок 29 жовтня 2024 15:44
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НБУ підвищує курс долара третій день поспіль Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3798 грн за 1 долар (+0,0506 грн).

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,6074 гривень за 1 євро (-0,0901 грн).

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,36-41,38 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,65 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, станом на 31 жовтня офіційний курс може досягти позначки 41,3-41,5 грн/долар, тобто за період з вересня по жовтень включно курс американської валюти зросте в середньому на 1%.

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