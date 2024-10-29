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НБУ повышает курс доллара третий день подряд

Украина, Вторник 29 октября 2024 15:44
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НБУ повышает курс доллара третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3798 гривен за 1 доллар (+0,0506 грн).

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,6074 гривен за 1 евро (-0,0901 грн).

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,36-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,65 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, по состоянию на 31 октября официальный курс может достичь отметки в 41,3-41,5 грн/доллар, то есть за период с сентября по октябрь включительно курс американской валюты вырастет в среднем на 1%.

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