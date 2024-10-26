Банкір дав прогноз курсу долара на кінець жовтня

Жовтень завершиться досить очікувано та до міри прогнозовано: на валютному ринку збережеться баланс між попитом і пропозицією. Тобто Нацбанк продовжить точково регулювати це співвідношення, здійснюючи валютні інтервенції.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

За його прогнозом, інші системні ознаки валютного ринку не зазнають змін: мова йде про амплітуду щотижневих коливань, крок щоденних змін, курсову різницю між готівковим ринком та міжбанком тощо.

"Проте ми очікуємо, що станом на 31 жовтня офіційний курс може досягти позначки в 41,3-41,5 грн/долар, тобто за період з вересня по жовтень включно курс американської валюти зросте в середньому на 1%", - сказав Лєсовий.

Крім того, діятиме режим "керованої гнучкості", який зберігає за Нацбанком можливість оперативного втручання з метою "корекції" співвідношення попиту та пропозиції, відтак ще віддзеркалюється на курсових показниках, які можуть, як знижуватися, так і зростати, однак з повільним рухом вгору, помітним лише у зіставленні показників 2-3 тижнів, додав банкір.

Прогноз курсу

Лєсовий прогнозує, що основні характеристики ринку валют з 28 жовтня по 3 листопада будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,1-41,5 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,7 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, останні дні жовтня і перші дні листопада будуть вельми інерційними: якихось неочікуваних подій статися не повинно. Натомість курсові показники день за днем повільно зростатимуть, але таке зростання через інфляцію можна вважати об’єктивним і до міри прогнозованим. Адже на кінець року курс американської валюти може досягти "кордону" в 42 грн", - зазначив Лєсовий.