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НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2766 грн за 1 долар (+0,0126 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,6065 гривень за 1 євро (+0,0634 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 41,26-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,50 гривень.

Ситуація на ринку

За інформацією Bloomberg, Міжнародний валютний фонд підштовхуватиме Україну до більш швидкої девальвації валюти.

Проте, як зазначає Bloomberg, Національний банк України не хоче, щоб гривня послабшала ще більше. Валюта вже втратила понад 10% із жовтня, коли було скасовано фіксований обмінний курс, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії.

Цей крок поставить під сумнів здатність центрального банку підтримувати цінову стабільність, стверджують джерела. Зростання курсу долара, а також підвищення податків також завдадуть політичних збитків, оскільки населення бореться з наслідками війни з Росією.

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