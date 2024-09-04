НБУ повышает курс доллара третий день подряд

Официальный курс на 5 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2766 гривен за 1 доллар (+0,0126 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,6065 гривен за 1 евро (+0,0634 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,50 гривен.

Ситуация на рынке

По информации Bloomberg, Международный валютный фонд будет подталкивать Украину к более быстрой девальвации валюты.

Однако, как отмечает Bloomberg, Национальный банк Украины не хочет, чтобы гривна ослабла еще больше. Валюта уже потеряла более 10% с октября, когда был отменен фиксированный обменный курс, введенный после полномасштабного вторжения России.

Этот шаг поставит под сомнение способность центрального банка поддерживать ценовую стабильность, говорят источники. Рост курса доллара, а также повышение налогов также нанесут политический ущерб, поскольку население борется с последствиями войны с Россией.