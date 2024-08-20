НБУ підвищує курс долара третій день поспіль, євро знову оновив максимум

Офіційний курс на 21 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3459 грн за 1 долар (+0,0432 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,8195 гривень за 1 євро (+0,2110 грн). Це історичний максимум, попередній був 19 серпня – 45,6085.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 3 копійки до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,55 гривні.

Прогноз курсу

Інвесткомпанія ICU погіршила прогноз курсу долара в 2024 році до 42,6 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 42,3 грн/долар.

Аналітики зазначають, що Національний банк України фундаментально рухається у напрямку поступової девальвації гривні.