НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро снова обновил максимум

Официальный курс на 21 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3459 гривен за 1 доллар (+0,0432 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,8195 гривен за 1 евро (+0,2110 грн). Это исторический максимум, предыдущий был 19 августа - 45,6085.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 3 копейки до 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,55 гривен.

Прогноз курса

Инвесткомпания ICU ухудшила прогноз по курсу доллара в 2024 году до 42,6 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 грн/доллар.

Аналитики отмечают, что Национальный банк Украины фундаментально двигается в направлении постепенной девальвации гривны.