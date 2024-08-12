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НБУ повышает курс доллара третий день подряд

Украина, Понедельник 12 августа 2024 15:44
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НБУ повышает курс доллара третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 17 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,283 гривен за 1 доллар (+0,1640 грн).

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,1058 гривен за 1 евро (+0,2203 грн).

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 41,31-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,35 гривен.

Комментарий НБУ

Руководство НБУ на встрече с руководителями 30 крупнейших банков в Украине заявило, что НБУ будет ограждать курсовую динамику от резких движений и одновременно будет обеспечивать колебания обменного курса в обе стороны в зависимости от изменения рыночных условий.

При этом, по данным центробанка, резкий рост курса доллара в середине июля был вызван как активными бюджетными расходами и мерами валютной либерализации, так и временным уменьшением предложения валюты со стороны аграриев.

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