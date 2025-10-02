UA

НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2764 гривень за 1 долар (+0,0549 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,5039 гривень за 1 євро (+0,1305 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,24-41,27 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,50 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.

 

Завищений бюджетний курс

Як зазначила в інтерв'ю РБК-Україна голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, на 2025 рік у бюджеті в бюджет закладений курс 45, а за фактом за 8 місяців - 41,6 грн/долар.

Водночас депутатка пояснила, що нижчий фактичний курс має як мінуси, так і плюси.

"Через це в нас, з одного боку, недовиконуються надходження за окремими доходами, але, з іншого боку, нижчі видатки на обслуговування та погашення державного боргу. І в результаті одне перекриває інше", - додала вона.

