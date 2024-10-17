НБУ підвищує курс долара четвертий день поспіль

Офіційний курс на 18 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2351 грн за 1 долар (+0,0095 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,7937 гривень за 1 євро (-0,1195 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,19-41,21 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, НБУ збереже стабільність валютного ринку.

"Орієнтирів на наступний рік ви від мене не почуєте. Однак я можу сказати, що ми прагнутимемо забезпечувати стійкість валютного ринку. Це означає: не чекайте від нас, що курс полетить у космос. Для НБУ це важливо, щоб виконати наше ключове завдання – повернути інфляцію до цілі 5% у найближчі роки", - сказав він.