НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

Официальный курс на 18 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2351 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,7937 гривен за 1 евро (-0,1195 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,19-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, НБУ сохранит стабильность валютного рынка.

"Ориентиров на следующий год вы от меня не услышите. Однако я могу сказать, что мы будем стремиться обеспечить устойчивость валютного рынка. Это значит: не ждите от нас, что курс улетит в космос. Для НБУ это важно, чтобы выполнить нашу ключевую задачу – вернуть инфляцию в 5% в ближайшие годы", - сказал он.