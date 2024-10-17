НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2351 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 44,7937 гривен за 1 евро (-0,1195 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,19-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, НБУ сохранит стабильность валютного рынка.
"Ориентиров на следующий год вы от меня не услышите. Однако я могу сказать, что мы будем стремиться обеспечить устойчивость валютного рынка. Это значит: не ждите от нас, что курс улетит в космос. Для НБУ это важно, чтобы выполнить нашу ключевую задачу – вернуть инфляцию в 5% в ближайшие годы", - сказал он.