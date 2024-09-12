НБУ підвищує курс долара четвертий день поспіль

Офіційний курс на 13 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2743 грн за 1 долар (+0,0888 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,4595 гривень за 1 євро (-0,0299 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 7 копійок до 41,30-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,50 гривень.

Документ НБУ

Рада Національного банку України 11 вересня 2024 року схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу.

Згідно з документом, НБУ дотримуватиметься принципів керованої гнучкості обмінного курсу як перехідного режиму на шляху повернення до плаваючого курсоутворення.

Важливим завданням НБУ залишається збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку, а також підтримка двосторонніх коливань обмінного курсу.