НБУ підвищує курс долара четвертий день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 13 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2743 грн за 1 долар (+0,0888 грн).
Курс євро становитиме 45,4595 гривень за 1 євро (-0,0299 грн).
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На міжбанку сьогодні курс виріс на 7 копійок до 41,30-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,50 гривень.
Рада Національного банку України 11 вересня 2024 року схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу.
Згідно з документом, НБУ дотримуватиметься принципів керованої гнучкості обмінного курсу як перехідного режиму на шляху повернення до плаваючого курсоутворення.
Важливим завданням НБУ залишається збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку, а також підтримка двосторонніх коливань обмінного курсу.