НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

Официальный курс на 13 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2743 гривен за 1 доллар (+0,0888 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,4595 гривен за 1 евро (-0,0299 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,30-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,50 гривен.

Документ НБУ

Совет Национального банка Украины 11 сентября 2024 года одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу.

Согласно документу, НБУ будет придерживаться принципов управляемой гибкости обменного курса как переходного режима на пути возвращения к плавающему курсообразованию.

Важной задачей НБУ остается сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке, а также поддержание двусторонних колебаний обменного курса.