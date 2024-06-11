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НБУ підвищує курс долара четвертий день поспіль

Фото: курс долара виріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль і наблизився до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5178 грн за 1 долар (+0,0932 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,4594 гривень за 1 євро (-0,0132 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 3 копійки до 40,42-40,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 40,90 гривень.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, збільшення попиту на валюту призвело до зростання курсу долара останнім часом. Це, зокрема, зумовлювалося:

  • активізацією видатків бюджету,
  • зниженням надходження валюти від експорту продукції АПК на тлі виснаження врожаю минулого року,
  • значними ситуативними сплесками попиту,
  • лібералізацією валютних обмежень
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