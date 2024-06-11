НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

Официальный курс на 12 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5178 гривен за 1 доллар (+0,0932 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,4594 гривен за 1 евро (-0,0132 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 3 копейки до 40,42-40,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 10 копеек до 40,90 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, увеличение спроса на валюту привело к росту курса доллара в последнее время. Это, в частности, обусловливалось: