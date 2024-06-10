Готівковий курс долара зростає третій місяць і піднявся ще на 50 копійок, - НБУ
Середній курс продажу готівкового долара в Україні у травні 2024 року зріс на 1,3% - до 40,17 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 2,34 гривні.
Курс долара у травні
Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
Наприкінці офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. За місяць курс зріс на 2,1% до 40,50 грн/долар (з 39,66 грн/долар на 30 квітня). З початку року курс зріс на 6,6% (37,98 грн/долар станом на 31 грудня 2023 року).
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Наприкінці травня він піднявся вище за 41 грн/долар.
Пояснення НБУ
За даними НБУ, збільшення попиту на валюту призвело до послаблення обмінного курсу гривні у травні. Це, зокрема, зумовлювалося:
- активізацією видатків бюджету
- зниженням надходження валюти від експорту продукції АПК на тлі виснаження врожаю минулого року
- значними ситуативними сплесками попиту, особливо протягом останнього тижня місяця,
- наступною лібералізацією валютних обмежень
"Це також позначилося і на збільшенні різниці між готівковим та офіційним курсами, проте вона й надалі перебувала в прийнятних межах, не перевищуючи 1,4%. За таких умов НБУ суттєво збільшив обсяг інтервенцій (до 3,1 млрд доларів)", - йдеться у повідомленні. у повідомленні НБУ.
Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% - до 37,83 гривень. Протягом 2022 року зріс на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.