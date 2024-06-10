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Готівковий курс долара зростає третій місяць і піднявся ще на 50 копійок, - НБУ

Україна, Понеділок 10 червня 2024 12:41
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Готівковий курс долара зростає третій місяць і піднявся ще на 50 копійок, - НБУ Фото: Курс долара у травні зріс на 50 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у травні 2024 року зріс на 1,3% - до 40,17 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 2,34 гривні.

Готівковий курс долара зростає третій місяць і піднявся ще на 50 копійок, - НБУ

Курс долара у травні

Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Наприкінці офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. За місяць курс зріс на 2,1% до 40,50 грн/долар (з 39,66 грн/долар на 30 квітня). З початку року курс зріс на 6,6% (37,98 грн/долар станом на 31 грудня 2023 року).

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Наприкінці травня він піднявся вище за 41 грн/долар.

Пояснення НБУ

За даними НБУ, збільшення попиту на валюту призвело до послаблення обмінного курсу гривні у травні. Це, зокрема, зумовлювалося:

  • активізацією видатків бюджету
  • зниженням надходження валюти від експорту продукції АПК на тлі виснаження врожаю минулого року
  • значними ситуативними сплесками попиту, особливо протягом останнього тижня місяця,
  • наступною лібералізацією валютних обмежень

"Це також позначилося і на збільшенні різниці між готівковим та офіційним курсами, проте вона й надалі перебувала в прийнятних межах, не перевищуючи 1,4%. За таких умов НБУ суттєво збільшив обсяг інтервенцій (до 3,1 млрд доларів)", - йдеться у повідомленні. у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% - до 37,83 гривень. Протягом 2022 року зріс на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.

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