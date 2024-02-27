НБУ підвищив офіційний курс долара після зниження три дні поспіль

Офіційний курс на 28 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4249 грн за 1 долар (+0,0888 грн).

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Курс євро становитиме 41,7179 гривень за 1 євро (+0,1194 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 38,33-38,41 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,70 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, останні дні лютого та перші дні весни не стануть надто сенсаційними на валютному ринку : ситуація розвиватиметься досить динамічно, але без шкоди трендам.

За його словами, курсові коливання 26 лютого - 3 березня можуть відбуватися як у бік зростання курсів, так і у бік їхнього зменшення. Вони не будуть надто помітними: 0,2-0,3 гривні на міжбанку та 0,3-0,5 гривні на готівковому ринку.