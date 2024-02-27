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НБУ повысил официальный курс доллара после снижения три дня подряд

Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,4249 гривен за 1 доллар (+0,0888 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,7179 гривен за 1 евро (+0,1194 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 38,33-38,41 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 38,70 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, последние дни февраля и первые дни весны не станут слишком сенсационными на валютном рынке: ситуация будет развиваться достаточно динамично, но без ущерба трендам.

По его словам, курсовые колебания 26 февраля - 3 марта могут происходить как в сторону роста курсов, так и в сторону их уменьшения. Они не будут слишком заметными: 0,2-0,3 гривен на межбанке и 0,3-0,5 гривен на наличном рынке.

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