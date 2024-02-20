НБУ підвищив офіційний курс: долар знову оновив максимум

Офіційний курс на 21 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4756 грн. за 1 долар (+0,1909 грн.).

Вище курс був лише напередодні - 38,2847 гривень за долар.

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Курс євро становитиме 41,5421 гривень за 1 євро (+0,3018 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 26 копійок до 38,53-38,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 35 копійок до 38,75 грн/долар.

Прогноз курсу

Курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс майже на 1 гривню до 38,50 грн/долар.

Водночас Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, вважає, що курс навряд чи продовжить швидко зростати. "Ми не очікуємо зростання одразу до 39,00 грн/долар. Швидше за все, будуть періоди зміцнення гривні та зростання у коридорі 38,00-38,75 грн/долар", - сказав він.

За його словами, девальвація можлива, "але чи досягне курс позначки 39 грн/долар - залежить від дій регулятора".