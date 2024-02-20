Чому стрибнув курс та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра

Курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс майже на 1 гривню до 38,50 грн/долар. Водночас найближчим часом долар навряд чи сягне позначки 39 грн/долар

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.

"Національний банк попереджав ринок, що можлива більша волатильність на ринку. Після короткого зміцнення гривні на період податкових виплат національна валюта почала слабшати, а регулятор - трохи пасивніше продавати валюту на ринку", - сказав він.

Минулого тижня НБУ продав на ринку відносно незначний обсяг валюти - 320 млн доларів, але підняв курс інтервенцій до 38 грн/долар.

Як пояснив Курінний, НБУ бере активну участь на окремих рівнях, тим самим даючи розуміння, що буде пауза. "Спрогнозувати стратегію важко, але бачимо, що неможливо триматися в коридорі 37,50-38,20 грн/долар", - додав банкір.

Курінний вважає, що курс навряд чи продовжить швидко зростати. "Ми не очікуємо зростання одразу до 39,00 грн/долар. Скоріш за все, будуть періоди зміцнення гривні та зростання в коридорі 38,00-38,75 грн/долар", - сказав він.

За його словами, девальвація можлива, "але чи сягне курс позначки у 39 грн/долар - залежить від дій регулятора".

Банкір не виключив, що питання курсу обговорюється з місією МВФ. "Вважаємо, що була домовленість по стратегію "керованої гнучкості" курсу валюти. Тому зараз слідкуємо за деяким послабленням національної валюти. Можливо, це також пов'язано з проблемами щодо отримання допомоги від партнерів з США", - зазначив банкір.

Курінний переконаний, що зростання курсу долара навряд чи пов’язано зі зменшенням валютної виручки через блокаду українського кордону польськими фермерами, оскільки блокада зменшує так само й імпорт продуктів. "Хоча, звісно, впливає на експортно-імпортні операції", - сказав він.

Стрибок долара

Нагадаємо, курс долара зріс сьогодні на міжбанку до 38,50 грн/долар. Відповідно офіційний курс оновить черговий історичний максимум. На готівковому ринку курс сьогодні зріс на 40 копійок до 38,75 грн/долар.

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Минулого тижня дефіцит валюти зріс і НБУ підвищив курс продажу валюти. У підсумку офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар. Цього тижня зростання курсу продовжилося.