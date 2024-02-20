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НБУ повысил официальный курс: доллар снова обновил максимум

Фото: курс доллара вырос на 19 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,4756 гривен за 1 доллар (+0,1909 грн).

Выше курс был только накануне - 38,2847 гривен за доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,5421 гривен за 1 евро (+0,3018 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 26 копеек до 38,53-38,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 35 копеек до 38,75 грн/доллар.

Прогноз курса

Курс доллара на межбанке за последнюю неделю вырос почти на 1 гривну до 38,50 грн/доллар. 

В то же время, Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, считает, что курс вряд ли продолжит быстро расти. "Мы не ожидаем роста сразу до 39,00 грн/доллар. Скорее всего, будут периоды укрепления гривны и рост в коридоре 38,00-38,75 грн/доллар", - сказал он.

По его словам, девальвация возможна, "но достигнет ли курс отметки в 39 грн/доллар - зависит от действий регулятора".

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