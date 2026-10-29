НБУ підвищив облікову ставку: яке нове значення і які ризики його зумовили

"Національний банк підвищий облікову ставку до 16,5%... з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань", - сказав голова Нацбанку.

Він додав, що це рішення підтримає привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку.

Причини рішення НБУ

Основною причиною є висока інфляція, яка посилилася через наслідки російських атак на бізненс та логістику. У вересні інфляція зросла до 10% у річному вимірі.

"За оцінками НБУ, такі ж тенденції збереглися у жовтні", - прокоментував Пишний.

НБУ підвищив прогноз інфляції за результатами 2026 року - до 12,5%, її зниження очікується лише у 2027 році (до 7,3%), коли знизиться вплив високих цін на нафту і паливо.

"Обстріли додать до інфляції 0,7%", - назвав Пишний розмір значення воєнної складової.