НБУ повысил учетную ставку: какое новое значение и какие риски его обусловили

Напомним, Нацбанк удерживал значение учетной ставки с начала 2026 года по 31 июля на уровне 15%, после чего начался цикл повышения. В конце июля регулятор повысил ставку до 15,5%, а 18 сентября – до 16%.

Увеличение учетной ставки в сентябре было необходимым шагом для сдерживания инфляции, сохранения привлекательности гривневых депозитов, ситуативного ослабления спроса на валюту, пояснял в комментарии вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

В августе годовая инфляция составила 8,1%, к осени появились новые факторы для ее ускорения - это атаки на энергетику, логистические и производственные цепочки компаний, говорил банкир.