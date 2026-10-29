НБУ повысил учетную ставку: какое новое значение и какие риски его обусловили

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 16,0% до 16,5% на фоне роста инфляции, которая по результатам этого года может достигнуть 12,5% в годовом исчислении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы НБУ Андрея Пышного, которые он сказал в ходе монетарного прессбрифинга.

НБУ повысил прогноз инфляции по результатам 2026 года – до 12,5%, ее снижение ожидается только в 2027 году (до 7,3%), когда снизится влияние высоких цен на нефть и топливо.

"По оценкам НБУ, такие же тенденции сохранились в октябре", - прокомментировал Пышный.

Основной причиной является высокая инфляция, усилившаяся из-за последствий российских атак на бизнес и логистику. В сентябре инфляция выросла до 10% в годовом исчислении.

Он добавил, что данное решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка.

"Национальный банк повысий учетную ставку до 16,5%... учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий", - сказал глава Нацбанка.

Напомним, Нацбанк удерживал значение учетной ставки с начала 2026 года по 31 июля на уровне 15%, после чего начался цикл повышения. В конце июля регулятор повысил ставку до 15,5%, а 18 сентября – до 16%.

Увеличение учетной ставки в сентябре было необходимым шагом для сдерживания инфляции, сохранения привлекательности гривневых депозитов, ситуативного ослабления спроса на валюту, пояснял в комментарии вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

В августе годовая инфляция составила 8,1%, к осени появились новые факторы для ее ускорения - это атаки на энергетику, логистические и производственные цепочки компаний, говорил банкир.