НБУ підвищив курси долара і євро до гривні

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Національний банк України поки що зберігає долар США як головну курсоутворювальну валюту.

Водночас регулятор вивчає можливі зміни через посилення економічних і фінансових зв'язків з Європейським Союзом.

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра або до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки що не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки що це долар", - сказав перший заступник голови Нацбанку.