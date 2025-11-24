НБУ підвищив курс злотого

Офіційний курс на 24 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,5607 гривні за один злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку злотий також зміцнився. 24 листопада середній курс продажу польської валюти в обмінних пунктах становить 11,68 гривні – на 14 копійок більше, ніж попереднього дня. Купують злотий у середньому по 11,23 гривні. Це на 7 копійок більше, ніж 23 листопада.

З початку листопада польський злотий в Україні поступово зміцнювався, додавши 14 копійок. У перший день місяця його оцінювали в 11,42 гривні. Якщо порівнювати з початком року, зростання виявилося ще відчутнішим: 1 січня 2025-го злотий коштував 10,25 гривні, тобто за рік його ціна збільшилася майже на 13% – на 1,31 гривні.