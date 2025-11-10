НБУ підвищив курс злотого

Офіційний курс на 11 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4652 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,08 гривні та продають по 11,11 гривні. Середній курс купівлі підвищився на 1 копійку порівняно з 9 листопада. Курс продажу зріс на 4 копійки порівняно з попереднім днем.

З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 4 копійки. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,25 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 12%.