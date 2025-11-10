НБУ повысил курс злотого

Официальный курс на 11 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4652 гривны за 1 злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,08 гривны и продают по 11,11 гривны. Средний курс покупки повысился на 1 копейку по сравнению с 9 ноября. Курс продажи вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем.

С начала ноября курс злотого в Украине повысился на 4 копейки. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,25 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 12%.