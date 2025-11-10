НБУ підвищив курс злотого
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 11 листопада. Порівняно з вартістю злотого 10 листопада ціна польської національної валюти зросла на 5 копійок – до 11,46 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4652 гривні за 1 злотий.
Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)
На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,08 гривні та продають по 11,11 гривні. Середній курс купівлі підвищився на 1 копійку порівняно з 9 листопада. Курс продажу зріс на 4 копійки порівняно з попереднім днем.
З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 4 копійки. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.
Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,25 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 12%.
Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України знизив курс долара на 11 листопада. Американська валюта стала дешевшою на 2 копійки. Офіційний курс долара на 11 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9559 гривні за 1 долар
Офіційний курс євро на 11 листопада становить 48,5430 гривні. На відміну від долара єдина європейська валюта подорожчала. Порівняно з 10 листопада її вартість збільшилася на 4 копійки.