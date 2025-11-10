НБУ повысил курс злотого
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 11 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 10 ноября цена польской национальной валюты выросла на 5 копеек – до 11,46 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 11 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4652 гривны за 1 злотый.
График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)
На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,08 гривны и продают по 11,11 гривны. Средний курс покупки повысился на 1 копейку по сравнению с 9 ноября. Курс продажи вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем.
С начала ноября курс злотого в Украине повысился на 4 копейки. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.
В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,25 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 12%.
Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины понизил курс доллара на 11 ноября. Американская валюта стала дешевле на 2 копейки. Официальный курс доллара на 11 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9559 гривны за 1 доллар
Официальный курс евро на 11 ноября составляет 48,5430 гривны. В отличие от доллара единая европейская валюта подорожала. По сравнению с 10 ноября ее стоимость увеличилась на 4 копейки.