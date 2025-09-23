ua en ru
Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль

Україна, Вівторок 23 вересня 2025 15:36
Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив долар до гривні. Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,378 гривень за 1 долар (-0,0031 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,8012 гривень за 1 євро (+0,0708 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,40-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар зріс до 41,55 гривень, євро зріс до 49,05 гривень.

Найкращі валюти 2026 року

За даними Bloomberg, жорстка грошово-кредитна політика в Угорщині та Чехії допомагає їхнім валютам показувати найкращі результати у світі цього року.

Форинт подорожчав більш ніж на 20% до долара, а чеська крона зросла на 18% - більше, ніж будь-яка з 31 основної валюти, які відстежує Bloomberg.

Дедалі більше інвесторів вважає, що зміцнення форинта і крони продовжиться.

