Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження два дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 2 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0795 гривень за 1 злотий (0,0306 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.
Офіційний курс на 2 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5261 гривень за 1 долар (-0,0024 грн).
Офіційний курс євро складе 47,074 гривень за 1 євро (0,2714 грн).
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