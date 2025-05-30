НБУ знизив курс долара на перший день червня і підняв євро до 47 гривень

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,51-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 2 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5261 гривень за 1 долар (-0,0024 грн).

Роль долара

Як заявив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук, тренд на ослаблення ролі долара як глобальної резервної валюти розпочався десь у 2015 році, коли долар досяг свого піку.

"При цьому на сьогодні немає альтернативи для долара в цій ролі. Тому в найближче десятиліття долар точно залишатиметься основною світовою резервною валютою. Однак його конкуренти, найімовірніше, потроху послаблюватимуть цю його роль", - сказав він.

За його словами, жодна з альтернатив на сьогоднішній день не має шансу на те, щоб зіштовхнути долар з п'єдесталу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.