НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Официальный курс на 2 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,0795 гривен за 1 злотый (0,0306 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 2 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5261 гривен за 1 доллар (-0,0024 грн).

Официальный курс евро составит 47,074 гривен за 1 евро (0,2714 грн).